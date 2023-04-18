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НовостиКарта Кубани18 апреля 2023 13:05

В Анапе отремонтируют Крещенский парк

В нем установят самую большую детскую площадку
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/anapaofficial

Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе отремонтируют Крещенский парк. На его территории сейчас активно идет строительство тропы истории крещения Руси, амфитеатра для церковного хора, купели в форме креста, звонницы и озеленения территории.

- Это будет не просто парк. Он станет масштабным православным просветительским комплексом, - сообщил глава курорта Василий Швец.

Планируется, что в парке будут проводить основные массовые мероприятия и праздники православной тематики.

На данный момент в большом храме Равноапостольного князя Владимира продолжается процесс росписи стен и сводов.