Форум винного туризма пройдет на Кубани с 11 по 13 мая

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абрау-Дюрсо с 11 по 13 мая пройдет форум винного туризма. В Краснодарском крае это одно из самых востребованных направлений отдыха. Кубань поделиться опытом популяризации энотуризма в регионе.

- Объекты винного туризма на Кубани ежегодно посещает не менее 200 тысяч туристов. В 2022 году в регионе открылся первый в России национальный туристский маршрут «Винные дороги Краснодарского края». Он включает более 200 объектов - гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Абрау-Дюрсо на три дня станет площадкой для деловых встреча представителей российских виноделен, федеральных и региональных органов власти, туроператоров и профильных вузов. С обзором для гостей выступит и Президент Всемирной организации винного туризма Хосе Антонио Видаль.