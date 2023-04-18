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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:03

Загадочные круги в море заметили у берегов Сочи

Местные жители подумали, что это НЛО
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Местные жители начали гадать, что это такое.

Местные жители начали гадать, что это такое.

Неподалеку от побережья Сочи местные жители заметили круги в море. С высоты птичьего полета можно было заметить три ряда странных объектов. Всего таких кругов было 12.

Местные жители начали гадать, что это такое. Кто-то даже предположил, что это НЛО. Но, как оказалось, ничего в этом мистического нет. Так разводят форель в море.

- Это рыбоводные садки с рыбой, принадлежащие частной организации, - сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе администрации Сочи.

Кстати, не так давно в лесу Сочи нашли загадочные объекты круглой формы. Местные жители тоже тогда подумали на мистику. Но загадочные гигантские шары из сочинского леса оказались рукотворного происхождения. Их сделал из металла и бетона последователь современного искусства.