Загадочные круги в море заметили у берегов Сочи

Местные жители начали гадать, что это такое.

Неподалеку от побережья Сочи местные жители заметили круги в море. С высоты птичьего полета можно было заметить три ряда странных объектов. Всего таких кругов было 12.

Местные жители начали гадать, что это такое. Кто-то даже предположил, что это НЛО. Но, как оказалось, ничего в этом мистического нет. Так разводят форель в море.

- Это рыбоводные садки с рыбой, принадлежащие частной организации, - сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе администрации Сочи.

Кстати, не так давно в лесу Сочи нашли загадочные объекты круглой формы. Местные жители тоже тогда подумали на мистику. Но загадочные гигантские шары из сочинского леса оказались рукотворного происхождения. Их сделал из металла и бетона последователь современного искусства.