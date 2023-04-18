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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:09

В Динском районе Кубани ремонтируют артезианскую скважину

Глубина скважины составляет 610 метров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
После проведения капитального ремонта скважину оснастят новым насосом

После проведения капитального ремонта скважину оснастят новым насосом

В Динском районе Кубани приступили к ремонту артезианской скважины. Ее глубина составляет 610 метров.

- После проведения капитального ремонта скважину оснастят новым насосом и станцией управления взамен вышедшего из строя старого оборудования, – заявил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, после ремонта повысится надежность водоснабжения. Все работе на скважине планируют завершить до конца июня.