В Динском районе Кубани ремонтируют артезианскую скважину

После проведения капитального ремонта скважину оснастят новым насосом

В Динском районе Кубани приступили к ремонту артезианской скважины. Ее глубина составляет 610 метров.

- После проведения капитального ремонта скважину оснастят новым насосом и станцией управления взамен вышедшего из строя старого оборудования, – заявил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, после ремонта повысится надежность водоснабжения. Все работе на скважине планируют завершить до конца июня.