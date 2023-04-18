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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:47

В Геленджике вместо погибающих от климата туй высадят другие кустарники

Вечнозеленые растения стали коричневыми
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mcu_gelen

Фото: t.me/mcu_gelen

Жители Геленджика в соцсетях выражают беспокойство по поводу туй. Вечнозеленым растениям не подходит климат курорт, он негативно сказывается на их состоянии, растения сохнут и погибают. В мэрии сообщили, что вместо них высадят другие кустарники.

- Мы уточнили в управлении ЖКХ об альтернативе этим растениям. Как нам сообщили, в настоящий момент на территории Геленджика высадка туй и скальных можжевельников прекращена, - отметили в МЦУ курорта.

Вместо туй планируется высаживать гортензию метельчатую, красный и желтый барбарис, калину вечнозеленую, форзицию, вейгелу, пузыреплодник, дейцию, питтоспорум, можжевельник, абелию, спирею, лаванду, барбарис, гибискус, бересклет.