Вениамин Кондратьев рассказал главе Агентства стратегических инициатив о приоритетах Кубани

Губернатор Краснодарского края и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили вопросы социально-экономического развития. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили вопросы социально-экономического развития. Общение состоялась в рамках первого Всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», который проходит в эти дни в Грозном.

- Мы ориентированы на современные предприятия и выпуск новой продукции. Для достижения этих целей в регионе создаются институты поддержки бизнеса. Региональный фонд развития промышленности и фонд микрофинансирования оказывают поддержку производителям, – рассказал Вениамин Кондратьев.

По итогам 2022 года в экономику региона удалось привлечь рекордные 690 миллиардов инвестиций, добавил Вениамин Кондратьев. Благодаря этому в крае идет активное строительство социальных объектов. До конца 2023 года появятся 20 школ, 23 детских сада, девять поликлиник и 12 центров единоборств.