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НовостиЗдоровье18 апреля 2023 16:13

Больница Красноармейского района получила новую лапароскопическую систему

Оборудование поступило по нацпроекту
Евгения ХАЛИКОВА
Красноармейская районная больница получила оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Красноармейская районная больница получила оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В районную больницу станицы Красноармейской поступило новое оборудование. Новая лапароскопическая система была закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение» по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- При лапароскопии хирургические машипуляции проходят через небольшие проколы. У пациентов не остается шрамов, заживление идет легче и без осложнений. Благодаря этому риск постоперационных осложнений сведен к минимуму, - рассказал главврач ЦРБ Андрей Бобров.

В 2023 году медики Красноармейской центральной районной больница получили наркозно-дыхательный аппарат, специальные кровати для младенцев и массажные столы.