Анапа лидирует по привлеченным межбюджетным трансфертам

Первый вице-губернатор Кубани и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в открытой сессии Совета города-курорта. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе прошла открытая сессия городского Совета. Ее участниками стали первый вице-губернатор региона Игорь Галась и председатель Заксобрания Юрий Бурлачко. Спикер ЗСК высоко оценил динамику роста курорта, назвав, ее колоссальной. Несмотря на все вызовы, команде города удалось достичь рекордного показателя по доходам.

– В прошлом году по сумме привлеченных межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджетов на душу населения Анапа заняла второе место в крае, – рассказал Игорь Галась.

Впервые за 30 лет в Анапе открыли три новые школы и были введены более 3 тыс. мест в детских садах. В 2023 году в городе начнется строительство минимум двух школ, трех детсадов, не менее пяти общественных пространств будут благоустроены.