На Кубани осудят ремонтника, укравшего у 12 заказчиков 2 млн рублей

Мужчина полностью признал вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тимашевском районе скоро начнется суд над мужчиной, подозреваемым в мошенничестве. По данным следователей, 46-летний ранее судимый кубанец зарабатывал на жизнь частным ремонтом. Однако, ни один из объектов сдан им не был. Ремонтник брал предоплату для покупки стройматериалов и переставал выходить на связь с заказчиками. Поиском мошенника занимались полицейские Крыма, Адыгеи, Анапы и Тимашевска.

- По версии следствия злоумышленник вводил людей в заблуждение относительно истинных намерений выполнить отделочные работы, брал предоплату для покупки строительных материалов, после чего исчезал, а полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Всего мошеннику удалось обмануть 12 человек на общую сумму в 2 млн рублей. Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал полностью и активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.