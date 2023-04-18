На Кубани будут судить жителя Ижевска за перепродажу арендованного автомобиля

Жителя Ижевска будут судить в Краснодаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре завершилось расследование уголовного дела по статье «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере». Подозреваемый в 2019 году взял в аренду у жителя Краснодара автомобиль марки «Киа Рио», 2015 года выпуска, стоимостью 500 тысяч рублей.

- После чего вернулся домой в Ижевск, где продал транспортное средство на запасные части за 100 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция за преступление предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с возможностью назначения дополнительных наказаний.