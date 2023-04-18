Жительница Адыгеи оформила два кредита и отдала мошенникам почти 850 тысяч рублей

В Адыгее мошенники оформили на женщину два кредита и украли деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи стала очередной жертвой телефонных мошенников. В полицию Красногвардейского района обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка.

- Потерпевшая пояснила, что звонившие сообщили, что на ее имя, якобы, пытаются оформить кредит. Чтобы избежать хищения женщине необходимо предоставить свои личные данные и установить на мобильный телефон специальное мобильное приложение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Мошенники смогли убедить женщину следовать их рекомендациям. Она передала звонившим доступ к личному кабинету в онлайн-приложении банка. Далее на нее оформили два кредита общей суммой на 845 тысяч рублей. Денег пострадавшая, конечно же, не получила, но вот выплачивать займы придется именно ей.

В настоящее время по данному факту следствие отдела МВД России по Красногвардейскому району проводит комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.