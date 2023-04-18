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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 17:53

Житель Майкопа хранил дома 10 граммов марихуаны

Мужчину будут судить за незаконный оборот наркотиков
Евгения ХАЛИКОВА
Дома у мужчины нашли 10 граммов марихуаны. Фото: t.me/mvd01ra

Дома у мужчины нашли 10 граммов марихуаны. Фото: t.me/mvd01ra

Полиция Майкопа задержала 50-летнего местного жителя за хранение марихуаны. Правоохранители получили данные, что дома у мужчины могут храниться запрещенные к обороту наркотические средства.

- По месту жительства подозреваемого была найдена неизвестная масса растительного происхождения. После ряда исследований эксперты-криминалисты установили, что изъятым оказались более 10 граммов марихуана, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание, в виде лишения свободы на срок до трех лет.