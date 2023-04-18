Житель Майкопа хранил дома 10 граммов марихуаны

Дома у мужчины нашли 10 граммов марихуаны. Фото: t.me/mvd01ra

Полиция Майкопа задержала 50-летнего местного жителя за хранение марихуаны. Правоохранители получили данные, что дома у мужчины могут храниться запрещенные к обороту наркотические средства.

- По месту жительства подозреваемого была найдена неизвестная масса растительного происхождения. После ряда исследований эксперты-криминалисты установили, что изъятым оказались более 10 граммов марихуана, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание, в виде лишения свободы на срок до трех лет.