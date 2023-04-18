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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 18:08

Полиция Краснодара задержала неадекватного мужчину с пневматической винтовкой

От действий вооруженного человека никто не пострадал
Евгения ХАЛИКОВА
На поведение агрессивного вооруженного мужчины пожаловались жители Краснодара.

На поведение агрессивного вооруженного мужчины пожаловались жители Краснодара.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Краснодара напугал агрессивный прохожий, на плечах у которого висела винтовка в чехле. Мужчина бессвязно кричал и размахивал оружием. После жалоб на неадекватное поведение неизвестного гражданина, полиция выехала на место.

- По прибытию на место сотрудники полиции установили, что указанный гражданин является 34-летний мужчина, который при себе имел пневматическую винтовку, находившуюся в чехле. У данного гражданина имеются внешние признаки сильного алкогольного опьянения, он находится в неадекватном состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С доставленным в полицейский участок мужчиной работают сотрудники полиции и врачи скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение. Пневматическая винтовка была изъята правоохранителями.