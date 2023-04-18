Сборная Кубани по пауэрлифтингу завоевала пять наград на чемпионате России

Сборная Кубани по пауэрлифтингу. Фото: пресс-службы министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

В Ленинградской области завершился чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнования приехали 250 атлетов из 46 регионов страны. В сборную Кубани попали 11 спортсменов регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

- По итогам турнира нашим тяжелоатлетам удалось завоевать две золотых, серебряную и две бронзовых награды. На высшую ступень пьедестала поднялись Юлия Воронцова из Усть-Лабинского района и краснодарец Владимир Кривуля, - рассказали в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Также Юлия Воронцова подняла 96 килограммов и установила новый рекорд России. Стоит отметить, что прежний рекорд в этой весовой категории также принадлежал Воронцовой. В 2021 году на Кубке России она выжала штангу весом 95 килограммов.