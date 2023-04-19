В Прикубанском округе Краснодара 20 улиц остались без света из-за аварии

Массовое отключение электроэнергии произошло в Краснодаре

В Краснодаре утром 19 апреля произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Без света остались 20 улиц.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «Л-201» и 61 трансформаторная подстанция, - сообщили в ЕДДС города.

Без электроэнергии остались улицы Весенняя, Кубанская, Милютинская, Магаданская, Липовая, Адмиралтейская, Витаминная, Стабильная, Творческая, Яровая, Лазурная, Победителей, Миргородская, Выселковская, Евдокимовская, Зеленодольская, Яровая, Кипарисовая, Выселковская, Экономическая.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада, идут восстановительные работы.