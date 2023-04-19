Ремонт трассы Джубга-Сочи завершат до 1 июня

На участке в районе поселков Вардане и Лоо дневные реверсы снимут до 1 мая

На трассе А-147 Джубга-Сочи продолжается ремонт дороги. В настоящее время работы ведутся на четырех отрезках.

- На участке в районе поселков Вардане и Лоо дневные реверсы снимут до 1 мая, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, полностью ремонт на трассе А-147 планируют завершить до 1 июня. Ранее сообщалось, что дороги в Сочи из плана 2023 года отремонтировали на 80%. В общей сложности обновят 35 километров дорог курорта.