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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:23

Чайные плантации в Сочи передадут в собственность государства

Суд признал законным изъятие земель
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей.

В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском краевом суде состоялось заседание по делу о возвращении в собственности государства 3,8 тысячи гектаров. Речь идет о чайных плантациях в Адлерском районе.

- В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО "Адлерский чай и еще 124 юридических и физических лица (объединено в одно дело), - сообщил «Ъ-Кубань» Михаил Школьник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд принял решение вернуть земли в собственность государства. К слову, в 2022 году в пользу РФ было передано 4,5 тысячи га плантаций.