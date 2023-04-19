Чайные плантации в Сочи передадут в собственность государства

В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском краевом суде состоялось заседание по делу о возвращении в собственности государства 3,8 тысячи гектаров. Речь идет о чайных плантациях в Адлерском районе.

- В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО "Адлерский чай и еще 124 юридических и физических лица (объединено в одно дело), - сообщил «Ъ-Кубань» Михаил Школьник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд принял решение вернуть земли в собственность государства. К слову, в 2022 году в пользу РФ было передано 4,5 тысячи га плантаций.