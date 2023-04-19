Замначальника полиции Майкопа подозревают в махинациях с ДТП для незаконного получения страховок

Полицейского проверяют на причастность и к другим преступлениям

Замначальника городского отдела полиции Майкопа подозревают в нескольких противоправных делах. Полицейского проверяют за взяточничество и махинации с ДТП для незаконного получения страховых выплат.

Ранее в отношении заместителя начальника полиции было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В следственном управлении СК по региону сообщали, что мужчина сообщил знакомому ложные сведения о наличии у него на рассмотрении заявлений граждан о привлечении к уголовной ответственности. Он предложил на систематической основе перечислять деньги за увод от уголовной ответственности. Следователи установили, что потерпевший перечислил на расчетные счета, принадлежащие близким родственникам подозреваемого, не менее 150 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается. Проверяются и другие неправомерные действия полицейского.