Лестницы и дороги в Хостинском районе Сочи отремонтируют до конца сентября

Мэр Сочи встретился с жителями Хостинского района

Со своими вопросами на личном приеме обратились жители Хостинского района Сочи к мэру города Алексею Копайгородскому.

Арина Огинская озвучила просьбу обустроить лестничный сход от улицы Лесной на улицу Бытха. Его приведут в порядок до конца сентября. Здесь отремонтируют ступени, установят безопасные металлические ограждения с поручнями, разместят и новую парковую мебель для отдыха.

Александр Мартыненко рассказал о плохом состоянии дороги у дома №47 на улице Дивноморской. Муниципальный контракт уже заключен, новый асфальт будет в сентябре.

Инициативную группу жителей улицы Железнодорожной интересовали сроки ремонта детской площадки в районе сквера «50 лет Победы». Ее обновят к началу учебного года.

- На личных приемах люди обращаются с разными темами: от благоустройства в микрорайонах до инвестиционных предложений развития территорий. Так, с представителями одной из сочинских здравниц Татьяной Поповой и Станиславом Кукляновым обсудили возможность строительства нового корпуса санатория на улице Новороссийское Шоссе. Поручил в числе всех вопросов хостинцев изучить и проработать инициативу. Если она отвечает интересам города и его жителей, возьмём проект на сопровождение, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.