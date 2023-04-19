В Анапу прибыл «Поезд Победы». Фото: t.me/anapaofficial

В Анапу приехал передвижной музей «Поезд Победы». Уникальная инсталляция, созданная художниками из Санкт-Петербурга, пробудет на железнодорожном вокзале курорта до 20 апреля.

- Уникальный проект иллюстрирует историю Великой Отечественной войны с помощью современных технологий. Например, таких как дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на входе волонтеры выдают экскурсантам наушники. Это помогает избежать ощущения массовки, как на традиционных экскурсиях с гидом.

Для тех, кто не успеет попасть на поезд, на сайте проекта представлен 3Д-тур.