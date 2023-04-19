Трое студентов заблудились на горе Ачишхо в Сочи

Все трое – приезжие студенты из Ленинградской и Самарской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели МЧС и Кубань-СПАС 18 апреля выезжали на помощь трем туристам, которые заблудились на одном из склонов горы Ачишхо. Молодые люди дозвонились оператору экстренной службы 112 и сообщили, что они двигались в сторону Ачипсинских водопадов, но сошли с тропы и теперь не знают, где находятся, и не могут самостоятельно вернуться.

Как выяснилось позже, парни еще днем решили отправиться из поселка Красная Поляна к Ачипсинским водопадам и при помощи Яндекс-навигатора проложили себе маршрут. По задумке, туристы должны были подняться от комплекса «Рыбино» по тропе к метеостанции на гору Ачишхо, а затем к водопадам, но сбились с тропы и заблудились.

- К счастью, они смогли выбраться на одну из смотровых площадок около метеостанции, но оказались между скалами и заснеженным склоном. Дальнейшее передвижение было опасно, к тому же начинало темнеть, и один из парней позвонил в экстренную службу, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели доехали до Хмелевских озер и пешком дошли до смотровых площадок, где и обнаружили троих заблудившихся. Туристы не пострадали, а только лишь замерзли, так как были в легкой одежде и кроссовках. Все трое – приезжие студенты из Ленинградской и Самарской области. Одному 20 лет, а двоим по 19.