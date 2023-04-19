Жители Хостинского района Сочи на сутки останутся без воды из-за ремонта

Специалисты завершат ремонт на магистральном водоводе в районе переулка Карбышева.

Жители Хостинского района Сочи на сутки останутся без благ цивилизации. Воду в домах отключат 19 апреля из-за работ на сетях. Также специалисты завершат ремонт на магистральном водоводе в районе переулка Карбышева.

- В 22:00 часов специалисты предприятия приступят к опустошению системы водоводов вследствие чего жители ряда домов по проспектам Курортный и Пушкина, по улицам 20 Горно-стрелковой дивизии, Бзугу, Ломоносовская, Бытха и ряд других улиц останутся без водоснабжения, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, вода поступит в дома к концу дня 20 апреля. Специалисты рекомендуют запастись питьевой водой.