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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:14

Полицейские экстренно доставили в больницу мужчину с инсультом на Кубани

Сотрудники ДПС спасли жизнь местному жителю
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Мужчине оперативно оказали экстренную помощь

Мужчине оперативно оказали экстренную помощь

На федеральной трассе в Белореченском районе к сотрудникам ДПС обратилась молодая девушка. Она сообщила, что ее супругу стало плохо и ему срочно требуется медицинская помощь.

- Старшие лейтенанты полиции Игорь Нестеренко и Александр Никитин сопроводили автомобиль в ближайший медпункт и вызвали скорую помощь. Медработники диагностировали у мужчины микроинсульт и доставили его в районную больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских пострадавшему вовремя оказана медицинская помощь.