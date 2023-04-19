Полицейские экстренно доставили в больницу мужчину с инсультом на Кубани

Мужчине оперативно оказали экстренную помощь

На федеральной трассе в Белореченском районе к сотрудникам ДПС обратилась молодая девушка. Она сообщила, что ее супругу стало плохо и ему срочно требуется медицинская помощь.

- Старшие лейтенанты полиции Игорь Нестеренко и Александр Никитин сопроводили автомобиль в ближайший медпункт и вызвали скорую помощь. Медработники диагностировали у мужчины микроинсульт и доставили его в районную больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских пострадавшему вовремя оказана медицинская помощь.