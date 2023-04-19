На Кубани выявили 154 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 154 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 98 женщин и 56 мужчин. Из них 12 – дети.

- В Краснодаре выявили 55 случаев. В Сочи – 35. В Новороссийске и Апшеронском районе по 5 заболевших. В Каневском, Туапсинском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах заболело 4 человека. В Анапе, Армавире, Павловском, Лабинском, Тимашевском по 3 новых пациента, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Геленджике, Северском, Абинском, Курганинском, Тихорецком, Крымском, Славянском районах – по 2. В Динском, Брюховецком, Мостовском, Гулькевичском, Ейском, Староминском, Кавказском, Успенском и Щербиновском районах – по 1 заболевшему.