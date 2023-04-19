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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:39

На Кубани у 12 водителей забрали машины за повторную езду в пьяном виде

Авто конфискованы в пользу государства
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проверки на дорогах продолжаются

Проверки на дорогах продолжаются

Машины у пьяных водителей на Кубани забирали в Кавказском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Выселковском, Кущевском и Новопокровском районах. С начала года в пользу государства были конфискованы 12 авто.

- Например, в Кущевском районе суд вынес приговор конфисковать и обратить в пользу государства автомобиль марки «Опель Астра» у 36-летнего местного жителя. Мужчина садился за руль пьяным не один раз, ранее он отказывался от медосвидетельствования, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.

Сотрудники ДПС продолжают работу в данном направлении.