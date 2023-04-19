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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:44

Вторая авария в Прикубанском округе оставила без света еще две улицы

Ведутся восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Идут восстановительные работы

Идут восстановительные работы

Утром 19 апреля произошло второе аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара.

- Причина отключения – повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключилась ПС «ВК-12» и семь трансформаторных подстанций, - сообщили в ЕДДС города.

Без электроэнергии остались улицы 9-я Тихая и Целиноградская. На месте работает аварийная бригада.

Ранее в Прикубанском округе Краснодара 20 улиц остались без света из-за аварии, в зону отключения попала 61 трансформаторная подстанция.