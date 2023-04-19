Полицейские Анапы задержали двух мужчин, которые укради 700 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе грабители вынесли из частного дома 700 тысяч рублей. 20-летний и 32-летний местные жители обокрали женщину из станицы Благовещенская. Она обратилась в полицию.

- Сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение подозреваемых. Мужчины находились на съемной квартире в Москве. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Отделе МВД России по Анапе.

Полицейские установили, что один из мужчин был знаком с женщиной и знал о хранившихся у нее деньгах. Грабители приехали к дому заявительницы, где 32-летний подозреваемый остался на «стреме», а его сообщник зашел в дом и украл деньги. После этого мужчины поймали попутку и уехали.

На данный момент им грозит до семи лет тюрьмы.