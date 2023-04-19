В Краснодаре прошли соревнования по регби-7. Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Краснодара.

В Краснодаре прошли соревнования по регби-7 среди студентов. Они состоялись в рамках XXXII Универсиады Кубани среди четырех университетов: КубГУ, КубГАУ, КубГТУ и КГУФКСТ.

- Среди студентов наших вузов много спортсменов. Мы заинтересованы в том, чтобы учащиеся вели здоровый образ жизни. Работа в этом направлении должна быть системной и всесторонней. В Краснодаре студенты могут проявить себя в различных направлениях. Например, сейчас проходит фестиваль ГТО среди вузов. Скоро начнется традиционный фестиваль игровых видов спорта, - сообщил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Уточняется, что в соревнованиях в рамках Универсиады третье место занял КубГТУ. На втором месте оказались ребята из аграрного университета, а победил КГУФКСТ.

Победители и призеры получили почетные грамоты, медали и кубки.