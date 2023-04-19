Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:17

Жительница Ростовской области убила мужа из-за разногласий в воспитании годовалого ребенка

Малыша у мамы забрали органы опеки, когда мальчику не было и года
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Дело передали в суд

Дело передали в суд

В Семикаракорском районе Ростовской области местную жительницу подозревают убийстве гражданского мужа. Женщина и мужчина были в гражданском браке, воспитывали сына и часто выпивали. В результате женщину лишили родительских прав, а малыша забрали в детский дом.

- Эта ситуация часто становилась поводом для скандалов между гражданским мужем и женой. В очередную такую ссору дончанин стал попрекать женщину тем, что их сын живет в детском доме. Мужчина обвинил возлюбленную в том, что семья разрушилась. После чего женщина пырнула обидчика ножом в живот, - сообщает «КП» - Ростов».

В отношении Натальи возбудили уголовное дело. Ей грозит 15 лет тюрьмы.