Жительница Ростовской области убила мужа из-за разногласий в воспитании годовалого ребенка

Дело передали в суд

В Семикаракорском районе Ростовской области местную жительницу подозревают убийстве гражданского мужа. Женщина и мужчина были в гражданском браке, воспитывали сына и часто выпивали. В результате женщину лишили родительских прав, а малыша забрали в детский дом.

- Эта ситуация часто становилась поводом для скандалов между гражданским мужем и женой. В очередную такую ссору дончанин стал попрекать женщину тем, что их сын живет в детском доме. Мужчина обвинил возлюбленную в том, что семья разрушилась. После чего женщина пырнула обидчика ножом в живот, - сообщает «КП» - Ростов».

В отношении Натальи возбудили уголовное дело. Ей грозит 15 лет тюрьмы.