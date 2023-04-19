Владельцы "детских карт" РНКБ потратили 165 млн рублей за 1 квартал 2023 года

Фото: Банк РНКБ

Банк РНКБ публикует статистические данные: за первые три месяца 2023 года владельцы детских карт в возрасте от 6 до 18 лет совершили 1,7 млн операций на общую сумму около 165 млн рублей. Средний чек операции по такой карте составил 97 рублей, а максимальная сумма покупки за 1 квартал – 26431 рубль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем операций увеличились в 2,6 и 2,9 раз соответственно.

В 1 квартале 2023 года РНКБ выдал более 12 тысяч "детских карт", что на 30% больше количества карт, выданных за аналогичный период прошлого года.

В топ-5 населенных пунктов Крыма, где были зафиксировано максимальное количество платежей по "детским" картам, по-прежнему входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь и Евпатория. Самыми популярными платежами остаются оплаты за проезд в общественном транспорте – с помощью "детских" карт оплачено более 740 тысяч поездок с начала года, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя в 1 квартале 2022 года.

Напомним, "детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей, ею могут пользоваться дети от 6 до 18 лет.

Юные владельцы карт знакомятся с азами финансовой грамотности - в частности, они, могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, оплачивать мобильную связь, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты.