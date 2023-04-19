Мошенник из Самары обманул центр занятости Сочи на 1,8 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении жителя Самары Андрея Богданова, признанного виновным в совершении преступления по статье “Мошенничество”.

По данным следствия, мужчина был руководителем строительно-отделочной компании. Он заключил договор с центром занятости население на выполнение работ по капитальному ремонту кровли помещений организации.

- Стоимость работ по государственному контракту составила 1 819 369 рублей 84 копейки. Денежные средства были перечислены, однако Богданов не собирался выполнять взятые на себя обязательства, присвоив денежные средства, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время заседания подсудимый полностью признал вину, раскаялся и извинился. А все деньги Андрей Богданов вернул организации.

- Извинения были приняты, потерпевшая сторона просила суд назначить Богданову наказание, не связанное с реальным лишением свободы и изоляцией от общества, - уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края.

К слову, мужчине назначали лишение свободы на три года условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.