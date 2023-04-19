Из порта Новороссийска в Австралию вернули более 11 тысяч некачественных овечьих шкур

В Новороссийске вернули более 11 тысяч некачественных овечьих шкур в Австралию. Фото: t.me/rsn_yug

Из порта Новороссийска в Австралию вернули 11 тысяч 280 некачественных овечьих шкур. Импортный товар ехал в Ставропольский край в 60 паллетах, весом 53 тонны 910 килограмм.

- В ходе проверки установили, что номера пломб, которые были заявлены в актах перегруза, не соответствуют навешенным на контейнерах. При этом акты замены пломб не предоставлены, - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Уточняется, что в акте перегруза исправления были написаны от руки. Другие документы, которые бы подтверждали вскрытие и перегруз товара в контейнеры с опломбированием фактическими пломбами, не предоставлены.