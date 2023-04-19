Взрывчатку в автобусе из Донецка в Ростов могли перевозить для продажи

Расследование продолжается

В Ростовской области, в салоне пассажирского автобуса марки «Van Hool», нашли гексоген. Взрывчатку перевозили из Донецка в Ростов-на-Дону. Предположительно, пластины желто-коричневого цвета могли везти для дальнейшей продажи. Об этом сообщает «КП» - Ростов».

- Находку изъяли и отправили на экспертизу. Вес гексоген достигал 255 граммов. Пока не установлена личность человека, который пытался провезти опасный груз. Во всех обстоятельствах разбираются правоохранители, в том числе, кто и для каких целей уложил опасный груз в автобус, - отмечает издание.

По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело, расследование продолжается.