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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:53

Трубу, угрожающую многоквартирному дому в станице Ленинградской, распилили пополам

Об этом сообщил глава района
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/shulikoyury

Фото: t.me/shulikoyury

В станице Ленинградской распилили лопнувшую трубу центрального отопления, которая могла обрушится на 80-квартирный жилой дом.

- Часть трубы аккуратно положили на землю. Специалисты работают в непростых условиях. Сегодня холодно и идет дождь. Тем не менее, все на посту. Настоящие герои. Демонтаж продолжается, - сообщил в телеграм-канале глава района Юрий Шулико.

Ранее для работ перекрыли несколько улиц, также подготовили местность для проведения аварийно-восстановительных работ.

Глава района добавил, что после демонтажа трубы открыто движение транспорта на участках дорог по улице Жлобы и переулку Базарному. Движение на участке по улице Крестьянской от улицы Ленина до переулка Базарного будет ограничено, пока не уедет специализированная техника

Жители многоэтажки пока находятся в пунктах временного проживания.