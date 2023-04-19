На Кубани пройдет ливень с грозой Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани пройдут ливни с грозами и градом с 19 по 21 апреля. В эти дни ветер поднимется до 22 метров в секунду.

- Подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок ожидаются на реках, малых реках и водотоках юго-западных притоках реки Кубань. Также реках юго-восточной территории Краснодарского края и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местных жителей и туристов просят следить за погодой и соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить 01, 101 или 112.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что ливень с градом обрушился на Апшеронский район Кубани.