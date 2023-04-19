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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:26

Новый пешеходный маршрут «Врата солнечного города» создали в Сочи

Знаки, указывающие маршрут для самостоятельного туризма, установят к 1 мая
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Разработка данного проекта велась больше года

Разработка данного проекта велась больше года

В Сочи создали новый маршрут для туризма «Врата солнечного города». Он ориентирован на самостоятельное изучение достопримечательностей курорта.

- Разработка данного проекта велась больше года, были учтены все пожелания наших гостей и жителей города, чтобы создать максимально доступный для всех туристский маршрут, - отметил директор департамента курортов и туризма администрации и потребительской сферы Сочи Кирилл Ярыш.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, протяженность маршрута составляет более трех километров. Туристы смогут узнать историю ж/д вокзала, морпорта. Также в маршрут включены различные памятники, например «Памятник Сочинскому учителю»

К слову, таблички с направлением маршрута установят в Сочи к 1 мая.