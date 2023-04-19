Холдинг AVA Group стал участником Всероссийского жилищного конгресса

Фото: пресс-служба AVA Group

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group принял участие в Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе. Крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости проходит в городе с 17 по 21 апреля 2023 года.

Деловая программа включает мастер-классы, тренинги, а также дискуссионные клубы, охватившие основные сегменты жилищного рынка: строительство, риэлторский бизнес, ипотечное кредитование, информационные ресурсы.

На выставке, проходящей в рамках Конгресса, эксперты крупнейшей девелоперской компании презентовали посетителям линейку собственных цифровых продуктов: платформу AVALIN, визуализирующую жилые комплексы в интерактивном формате, программу ITRIELT для проведения сделок с недвижимостью в онлайн формате, мобильные приложения и web-платформы AVACORE для эффективного управления домом, а также проекты комплексного развития территории в Сочи, Анапе, Краснодаре.

Вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко на партнёрском мероприятии поделилась опытом внедрения цифровых решений в области эксплуатации, управления и реализации жилой недвижимости, а также презентовала флагманские проекты компании, реализуемые в Краснодарском крае. В их числе проект комплексного развития территорий - жилой комплекс «Кислород» в Сочи.

Бизнес-тур на строительные площадки ЖК «Кислород» и ЖК «Летний» позволил участникам Конгресса познакомиться с особенностями и преимуществами комплексов, которые реализуется по принципу замкнутой эко-системы.

«Такой подход включает всестороннее развитие инфраструктуры, благоустройство микрорайона, создание образовательного кластера. Рядом с комплексом холдинг благоустраивает эко-парк «Бытха». В стадии активной реализации находится строительство школы по проекту компании. Комфорт жителей обеспечат медицинский центр и многоуровневый паркинг, коммерческие объекты и сервисы. Спортивный кластер с современными тренажёрами и плэйхаб с памп-треком и стрит-болом станут местом притяжения взрослых и юных жителей комплекса», - отметил директор компании AVA Group в Сочи Александр Гусев.

Сочинский Всероссийский жилищный Конгресс объединил на одной площадке более 4000 тысяч участников. В числе которых руководители крупнейших строительных компаний, агентств недвижимости, ведущих банков и других организаций со всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

По словам вице-президента по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяны Фоменко, Всероссийский жилищный Конгресс зарекомендовал себя как эффективная площадка для презентации новых продуктов и обмена опытом, диалога между представителями бизнеса, профессиональных сообществ и строительных компаний.

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