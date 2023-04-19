В Анапе проведут субботник. Фото: t.me/chistoAnapa

Пляжи Анапы очистят от турецкого пластика во время общероссийского субботника. Экологическая акция пройдет 22 апреля. Во время нее волонтеры выйдут на уборку многокилометровой Витязевской косы.

- К уборке планируется привлечь молодежь, общественников, сотрудников мэрии, ТОСовцев. Они соберут и рассортируют пластик. В этом поможет специализированная общественная организация, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что собранный пластик переработают и создадут в Анапе лавки и урны.

Кроме того, для участников будут организованы полевая кухня и чай.