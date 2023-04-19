Призывники пополнят ряды Национальной гвардии, Военно-морского флота, Военно-космических сил и Воздушно-десантных войск России

В Сочи продолжается плановый весенний призыв в армию. На срочную службу уже отправились не менее 40 призывников на срочную службу.

— Призывники пополнят ряды Национальной гвардии, Военно-морского флота, Военно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, - отметил начальник управления по делам казачества и военным вопросам Руслан Ващенко.

К слову, ребята будут служить один год на территории Южного военного округа. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, призывников не станут отправлять в зону спецоперации.