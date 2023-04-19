Штраф за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту в Краснодаре назвали фейком

За фейки грозит уголовная ответственность

В соцсетях 19 апреля появился пост, автор которого сообщил о том, что его оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту. Полицейские провели проверку, и данная информация не подтвердилась.

- Администраторы групп в соцсетях, как правило, не проверяют поступившую к ним информацию. Призываем не допускать распространения фейков, вводящих в заблуждение аудиторию. За ложные сообщения предусмотрена административная и уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские продолжают мониторить соцсети на наличие фейковых сообщений.