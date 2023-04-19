В Краснодаре на улице Зиповской изменят схему движения транспорта с 20 до 22 апреля

В Краснодаре изменят схему движения транспорта на улице Зиповской. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на улице Зиповской изменят схему движения транспорта с 9:00 20 апреля до 20:00 22 апреля. Ограничения введут от улицы имени Байбакова до Московской.

- Работы нужно провести для установки врезного колодца на хозяйственно-бытовом коллекторе. Сейчас реконструкция улицы Зиповской выполнена на 30%, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что в этот период изменится движение автобусов № 20. Они будут объезжать участок от улицы Российской по Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской и уже далее следовать по маршруту.

Планируется, что реконструкция Зиповской завершится в третьем квартале 2023 года. За это время там построят четырехполосную дорогу шириной 14 метров и велодорожки шириной 1,5 метра. Также по обеим сторонам дороги проложат тротуары шириной 3 метра и проведут наружное освещение по всему периметру дороги.

Кроме того, существующий пешеходный переход, который находится от Байбакова до Московской дообустроят искусственными неровностями. Туда добавят еще один переход, дополнительные парковочные места, обустроят два дополнительных остановочных пункта. Также на пересечении улиц Московской и Зиповской переделают светофор.

Работы проводят за в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за счет денег из бюджета региона.