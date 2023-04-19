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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:49

В Приморско-Ахтарске приступили ко второму этапу реконструкции набережной

Работы продолжаются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Приморско-Ахтарске обновят набережную на нескольких участках от улицы Пролетарской до Горшковой. В данный момент строители убирают старую плитку.

- Прогулочную зону обновят за 2,5 месяца к курортному сезону. Реконструкция обойдется в 130 млн рублей. Будет сделано 530 метров набережной, – сказал мэр Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.

Третий этап обновления коснется участка от улицы Островского до яхт-клуба. Его планируют сделать в следующем году.

- В планах сделать в Приморско-Ахтарске самую благоустроенную набережную на Азовском побережье длиной более 4,5 км. Это даст мощный импульс развитию всей курортной сферы района, - отметили в администрации Краснодарского края.