Юрий Бурлачко: Одна из главных задач ЗСК - пресечение ввоза на Кубань опасной продукции животноводства

Фото: пресс-служба ЗСК

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел заседание парламентской комиссии по взаимодействию с органами исполнительной власти.

Работа ведомства, напомним, играет немаловажную роль в бесперебойном функционировании всего регионального агропрома, реализации политики импортозамещения в животноводстве и является определенным гарантом безопасности пищевой продукции. По словам председателя ЗСК, стратегия развития агропромышленного комплекса Краснодарского края - это не только совместная работа всех органов власти по повышению урожайности сельхозкультур, сохранению плодородия почв, привлечению инвестиций в отрасль и наращиванию объемов производимой продукции, но и минимизация угроз, связанных с распространением опасных инфекций. Юрий Бурлачко обозначил свою точку зрения так:

«Инфекции могут серьезно повлиять на показатели в такой важной для нас сфере АПК, как животноводство. Этим мы руководствовались, принимая региональный закон о ветблагополучии и сохранении специализированной службы в том виде, в каком она существует в настоящее время. Этим мы руководствуемся и сейчас, продолжая совершенствовать уже действующий нормативный правовой акт».

В процессе обсуждения руководитель Заксобрания акцентировал внимание присутствующих на том, что одна из главных задач департамента состоит в пресечении ввоза на Кубань некачественной и опасной продукции животноводства, и попросил уточнить главу профильного ведомства, какая работа ведется именно в этом направлении.

Как пояснил Роман Кривонос, сейчас в субъекте действуют 6 охранно-карантинных постов, сформированы 72 мобильные группы. Они осуществляют деятельность по пресечению ввоза в край подконтрольных ведомству видов продукции и мониторят ее перемещение в пределах региона.

Подводя итоги, председатель ЗСК поблагодарил докладчика и выразил уверенность, что подготовленные профильным ведомством справочные материалы станут хорошим подспорьем в работе парламентариев всех уровней и органов местного самоуправления.