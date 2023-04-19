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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:15

Очный этап конкурса «Педагог-психолог Кубани» начался в Краснодаре

Его участниками стали 65 конкурсантов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Конкурс дает старт профессиональному росту молодых педагогов-психологов

Конкурс дает старт профессиональному росту молодых педагогов-психологов

В Краснодаре стартовал очный этап конкурса «Педагог-психолог Кубани». Во время заочного этапа участники выполнили два задания. Лучших отобрали для очного этапа.

– Конкурс дает старт профессиональному росту молодых педагогов-психологов, а их более опытным коллегам позволяет обмениваться лучшими практиками и наработками, - сообщила министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, очный этап будет проходить три дня. За это время участники должны будут выполнить три задания. По итогам выберут победителя. Лучший педагог представит Краснодарский край на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.