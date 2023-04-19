Главный парк Краснодара показал рост трафика в 1,5 раза

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Количество абонентов одного из операторов связи, посетивших парк «Краснодар», к началу апреля выросло на 68% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты оператора, проанализировав обезличенные данные клиентов в регионе.

По информации экспертов МегаФона, стабильное увеличение трафика сети вблизи парка «Краснодар» обычно начинается с начала мая. Если в прошлые годы активность могла быть связана с началом цветения, то в этом году пик посещений начался с марта в связи с открытием нового Японского сада и улучшением погодных условий.

Посетители активно пользовались своими гаджетами: в марте интернет трафик составил более 6,5 тысяч Гбайт, на 28% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это сравнимо с годовым беспрерывным просмотром сериалов в онлайн-кинотеатре START.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Даже несмотря на то, что обновленный парк впечатляет масштабами, дарит умиротворение и единение с природой, за март этого года абоненты проговорили свыше 122 тысяч минут, в 1,5 раза больше, чем в марте 2022 года.

«Предоставление качественных услуг связи жителям края — наша приоритетная задача. Мы тщательно подходим к планированию инфраструктуры, регулярно анализируя сеть. Поэтому для комфорта абонентов расширяем возможности существующей сети и устанавливаем дополнительное оборудование LTE там, где это требуется», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

В Краснодаре МегаФон провёл рефарминг базовых станций в диапазоне 1800 МГц. С помощью перераспределения частот и освобождения дополнительных, ранее не использовавшихся, оператор обеспечил высокие скорости на фоне растущего потребления интернета. Результаты постоянных улучшений сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla®, которое проводилось в первом квартале 2023 года. В Краснодаре по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель медианной скорости скачивания данных.