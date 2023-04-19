В Краснодарском крае на Радоницу усилят меры безопасности

В Краснодаре прошло заседание по обеспечению правопорядка

В Краснодаре прошло заседание по обеспечению правопорядка на Радоницу. Было принято решение 25 апреля усилить меры безопасности.

- Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы. Прошу обеспечить там дежурство сотрудников полиции и казаков, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также глава региона дал распоряжение продумать схему движения на Радоницу, чтобы не было пробок. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, 25 апреля сделали выходным днем. В этот день православные поминают усопших близких.