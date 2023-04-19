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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:46

В Сочи задержали фотографа-живодера

В отношении мужчины составили два административных протокола
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В качестве реквизита молодой человек использовал обезьяну и двух попугаев

В качестве реквизита молодой человек использовал обезьяну и двух попугаев

Сотрудники полиции задержали 24-летнего приезжего, который навязчиво предлагал прохожим сфотографиться с животными. Фотограф-живодер предлагал туристам свои услуги на улице Черноморской Хостинского района.

- В качестве реквизита молодой человек использовал обезьяну и двух попугаев, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, за организацию незаконного “фотоателье” правоохранители составили два административных протокола по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения» и «Самоуправство».