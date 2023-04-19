На Кубани подорожал отдых в отелях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Кубани отдых в отелях уровня 4–5 звезд подорожал на 5–15% из-за растущего спроса. Планируется, что в 2023 году курорты Краснодарского края посетят более 17 миллионов туристов. Из них примерно 9 миллионов приедут отдыхать летом.

- Наши курорты находятся на первом месте в России по уровню бронирования. Сейчас объемы продаж на треть опережают прошлогодние. Для отдыха летом на Черноморском побережье уже забронировали уже более 50% мест. На Азовском побережье этот показатель достиг 20%. Самыми популярными городами среди отдыхающих являются Сочи, Анапа и Геленджик, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью Life.

Уточняется, что в основном цены на проживание повышаются в крупных сетевых отелях, где стоимость номера зависит от спроса.

При этом, разнообразие туристического сегмента в регионе позволяет выбрать гостиницу, которая подойдет для любого бюджета.