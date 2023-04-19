Жителей Динского района Кубани обследуют врачи краевой больницы 20 апреля

Врачи обследуют жителей Динского района Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жителей Динского района Кубани обследуют врачи краевой клинической больницы №2 20 апреля. Они приедут в рамках проекта «Гастропоезд».

- В прошлый раз мы ездили в Красноармейский район. Приняли около 30 пациентов. Также провели 25 ультразвуковых и 12 эндоскопических исследований. У пациентов выявили ряд хронических заболеваний. Нескольких госпитализировали, - сообщила главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Краснодарского края Наталья Корочанская.

Уточняется, что жители Динского района смогут попасть на прием к гастроэнтерологу, эндоскописту и специалисту ультразвуковой диагностики.