Георгиевскую знаменную ленту вручили штурмовому авиаполку ЮВО на Кубани

Фото: пресс-служба ЮВО

В штурмовом авиационном полку Южного военного округа, который дислоцируется в Краснодарском крае, состоялась торжественная церемония вручения Георгиевской знаменной ленты.

- На аэродроме командующий объединением армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Гостев прикрепил к Боевому Знамени воинской части Георгиевскую знаменную ленту. За героизм и отвагу, стойкость и мужество штурмовому авиационному полку присвоено почетное наименование «гвардейский», - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, военнослужащим, которые отличились в спецоперации в зоне СВО, вручили государственные награды.

В мероприятии участвовали военные военнослужащие роты почетного караула и оркестра, а также воспитанники кадетского училища и юнармейцы.